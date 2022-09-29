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Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı

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Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Irak'ın egemenliğine yönelik bu gibi tüm ihlallerini reddettiklerini belirtti.

İran'ın uluslararası kanunlara ve iyi komşuluk ilkesine saygı göstermesi, Irak'ın güvenlik ve istikrarını sarsacak şekilde davranmayı durdurması gerektiğini kaydeden Ruşdi, Arap Birliğinin bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden tüm dış ihlallerle mücadele konusunda Irak'la dayanışma içerisinde olduğunu yineledi.

İran, dün, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci de İran'ın saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel

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