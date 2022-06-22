Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor" - Haberler

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor"

AA - Adel Abdelrheem Humaida Elfadol - Güncel
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: 'Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'in kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıkları konusunda oldukça ciddi çalıştığını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'in kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıkları konusunda oldukça ciddi çalıştığını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edilen Ebu Gayt, görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ebu Gayt, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile birlikte Cumhurbaşkanı Tebbun'a zirveye ilişkin kapsamlı bir rapor sunduklarını ve ayrıca kendisiyle uluslararası bölgesel ve Arap dünyasına ilişkin gelişmeleri daha derin görüşme imkanı bulduğunu belirtti.

Arap Zirvesinin 1-2 Kasım'da yapılması için Cezayir'in oldukça ciddi hazırlıklar yaptığının altının çizen Ebu Gayt, zirvenin yapılacağı kongre merkezini de ziyaret edeceğini söyledi.

Arap dışişleri bakanları 9 Mart'taki toplantılarında, Cezayir'in Fransa sömürgesine karşı 1954'te başlatılan özgürlük devriminin 68'inci yıl dönümünü sembolize etmek üzere Arap Birliği Zirvesinin 1 ve 2 Kasım tarihlerinde yapılması konusundaki teklifini uygun görmüştü.

Arap Zirvesi, 2020 ve 2021'de yaşanan Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenmişti.

AA / Adel Abdelrheem Humaida Elfadol - Güncel

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