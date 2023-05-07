Arap Birliği 'Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda' anlaştı

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Şukri, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 7 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Esed rejimi hükümet delegasyonlarının Arap Birliği ve ona bağlı tüm kurum, kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlatılmasına karar verdiğini ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Esed rejiminin Birliğe dönmesi için davet edilmesinin yanı sıra Suriye meselesinin çözümünü takip etmesi için Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden oluşan bir takip komitesi kurulması yönünde karar alındığını aktardı.

"İlişkileri normalleştirmek her ülkenin egemen kararı"

Ebu Gayt, Arap ülkelerinin Esed rejimi ile normal ilişkiler kurma kararının ülkelerin vereceği egemen bir karar olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın Esed rejiminin üyeliğine yeniden dönmesi ve Suriye ile iletişim kurmak için bir komite oluşturulmasını öngördüğünü kaydeden Ebu Gayt, Esed rejiminin, Birliğin daimi delegelerinin toplantıları ile ona bağlı kurumların toplantılarında hazır bulunması anlamına geldiğini ifade etti.

Ebu Gayt, bu kararın Esed rejimi tarafına resmi olarak iletileceğini de aktardı.

Arap ülkelerinde son dönemde Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.