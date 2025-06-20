Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Acil Toplantı Düzenledi

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Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, durumu ele almak amacıyla acil bir araya gelindi.

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlenen olağanüstü toplantısı sona erdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in saldırılarıyla tırmanan durumu ele almak üzere bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıda, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeler ele alındı.

Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na katılacak.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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