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Arap Birliği: Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Arap Birliği: Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Arap Birliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Birliğin, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyleyen Zeki, Arap Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da Tayvan krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiğini aktardı.

Büyükelçi Liqiang ise "tek Çin" ilkesine saygı duyulmasının önemine değinerek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıyla uyuşmayan ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla çelişen eylemlerde bulunulmaması gerektiğini ifade etti.

Çinli Büyükelçi ayrıca, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki ile Tayvan dosyasına ilişkin son gelişmeleri de ele aldı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün gece Tayvan'a gitmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Güncel Haberler

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