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Arap Birliği, Arjantin Devlet Başkanı'nın Filistin Büyükelçiliği'ni toplantıdan dışlamasına tepki gösterdi

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Arap Birliği, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Filistin Büyükelçiliği maslahatgüzarını toplantıya katılmaktan vazgeçmesini üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Arap Birliği, bu tutumun Filistin ve Arap ülkelerine karşı düşmanca bir tavır olduğunu belirtti.

Arap Birliği, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, başkent Buenos Aires'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yapılması planlanan toplantıda Filistin Büyükelçiliği maslahatgüzarının hazır bulunmasını gerekçe göstererek toplantıya katılmaktan vazgeçmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın, cuma günü Arjantin'in başkentinde Arap Birliği ve İİT büyükelçileri ile yapacağı toplantıda Filistin Büyükelçiliği maslahatgüzarının bulunması bahanesiyle toplantıya katılmaktan son anda vazgeçmesini büyük bir üzüntü ve dehşetle takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu tür davranışların yalnızca Filistin Devleti'ne değil, aynı zamanda Arap ülkelerine yönelik düşmanca ve haksız bir tutumu yansıttığı vurgulanan açıklamada, Arapların, Filistin meselesine ilişkin önceki olumlu tutumuna büyük saygı duyduğu bir ülkenin devlet başkanının böylesine diplomatik olmayan ve kabul edilemez bir tutumunun ortaya çıkmasından üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Arjantin'deki önceki yönetimin tutumlarının ne yazık ki mevcut siyasi yönetim tarafından tersine çevrildiği aktarılan açıklamada, katılım listesiyle ilgili olarak daha önce Arjantin Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlandığı ve Arjantin yetkilileri nezdinde akredite olan Filistin devletinin temsilcisini Arap ve İslam ülkelerinin temsilcilerinin herhangi bir toplantısından dışlamanın mümkün olmadığının vurgulandığı belirtildi.

Arjantin'in, Arap dünyasıyla ilişkilerin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi ve ekonomik çıkarları önemseyerek Filistin meselesine ilişkin son tutumlarını gözden geçirmesinin umulduğu bildirilen açıklamada, Arjantin'in mevcut tutumuyla açıkça İsrail'den yana olduğu ve tarihin yanlış tarafında yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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