Arap Birliği, Açlık Grevindeki Filistinli Tutuklunun Ölümü Nedeniyle İsrail'i Kınadı

KAHİRE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği Salı günü, Filistin İslami Cihad hareketinin önde gelen liderlerinden Hıdır Adnan'ın yaklaşık üç ay süren açlık grevinin ardından tutulduğu İsrail hapishanesinde yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Arap Birliği'nin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu genel sekreter yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı açıklamada, "Açlık grevi yapan Filistinli, İsrail işgal otoritesi tarafından sistematik olarak uygulanan kasıtlı tıbbi ihmal politikaları nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

"İsrail, tüm uluslararası insani yasaları çiğneyerek Filistinli tutukluları kasıtlı olarak yavaş yavaş öldürmeye devam ediyor" diyen Ebu Ali, ölen mahkumun, tutukluluğunu protesto etmek için yaptığı açlık grevleri nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Filistinli Esirler Kulübü'ne göre Adnan'ın ölümüyle birlikte, İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana ölen Filistinli mahkumların sayısı 237'ye çıktı. Bu ölümlerin 75'inin tıbbi ihmal nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.