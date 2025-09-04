Arap Bakanlar Komitesi'nden İsrail'e Kudüs Uyarısı

Arap Birliğine bağlı Arap Bakanlar Komitesi, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'da mevcut "tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimlerine" karşı uyarıda bulunarak "uluslararası tavır" alınması çağrısında bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliğinin merkezinde Kudüs'te İsrail'in yasa dışı politikalarına karşı oluşturulan Arap Bakanlar Komitesi'nin 10. Toplantısı'nın ardından açıklama yapıldı.

Arap Birliği 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndan önce yapılan söz konusu toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi başkanlık ederken, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve birçok Arap ülkesinden Dışişleri Bakanları katıldı.

Safedi, Kudüs'teki İsrail ihlallerine ilişkin son gelişmeleri sunarken komite, İsrail'in Kudüs'ün demografik yapısını, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye yönelik çabalarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik "benzeri görülmemiş" ihlallerini kınadı.

Komitenin, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden acımasız saldırıları ve beraberinde Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasına karşı koyma ve durdurma yollarını ele aldığı" bildirildi.

İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı tedbir alınması gerektiğini açıklayan komite, "İsrail'in Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'teki tarihi ve yasal statükoyu değiştirme girişimlerine karşı etkili bir uluslararası tavır alınarak harekete geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.