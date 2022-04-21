Arap Bakanlar Komitesi, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini görüşmek üzere Ürdün'de olağanüstü toplandı

Arap Bakanlar Komitesi'nin İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri ile ilgili uluslararası hareketliliği değerlendireceği olağanüstü toplantı Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katıldığı toplantıda Riyad ve Abu Dabi'nin bakan düzeyinde temsil edilmeyeceği belirtildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan toplantıya katılmıyor ancak temsilcilerini gönderdi.

Ürdün'ün daveti üzerine düzenlenen toplantıda, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki tehlikeli durumun, İsrail'in tırmandırdığı gerilimi durdurmanın ve kapsamlı sükunet ortamının yeniden sağlanmasının yolları değerlendirilecek.

Toplantının ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt'ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, İsrail polisinin müdahalesinde 7 Filistinli gözaltına alınmıştı.