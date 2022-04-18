Arap Bakanlar Komitesi, İsrail'in ihlallerini görüşmek üzere Ürdün'de toplanacak

Ürdün, Arap Bakanlar Komitesi'nin, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da tansiyonu yükselten eylemlerini görüşmek üzere perşembe günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Arap Birliği tarafından, İsrail'in Kudüs'teki hukuk dışı eylemleri ve politikalarıyla mücadele için kurulan Arap Bakanlar Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından perşembe günü Amman'da toplanma kararı aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün başkanlığında düzenlenecek toplantıya, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, toplantı kararının, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, komitedeki mevkidaşları ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile yaptığı istişarelerin ardından alındığı kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün, İsrail'i, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne saygı duymaya, yasa dışı ve tahrik edici eylemlerine son vermeye çağırmıştı.

Ürdün bugün de Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.