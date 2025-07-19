Arap Aşiretleri, Süveyda'da Ateşkes Koşullarını Belirledi

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Süveyda ilindeki Arap aşiretleri, Şam yönetiminin ateşkes çabalarını desteklediklerini ancak 'onur ve güvenliklerinin korunmasını' şart koşarak bu durumu vurguladılar.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilindeki Arap aşiretleri, Şam yönetiminin bölgede ateşkesi sağlama çabalarına destek verdiklerini ancak "onur ve güvenliklerinin korunmasını şart koştuklarını" bildirdi.

Syria TV'nin haberine göre, bazı Arap aşiretlerinin temsilcileri, ülkenin güneyindeki Dera'da hükümet yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, yetkililer, hükümetin Süveyda'da silahları susturması mesajını iletirken aşiret temsilcileri de "onur ve güvenliklerinin korunması koşuluyla" Şam yönetiminin inisiyatifini desteklediklerini teyit etti.

Aşiret temsilcileri, çatışmalarda hedefin Dürzi halkının şahsı değil kendilerine saldıranlar olduğunu vurgulayarak, olayların büyümesinin nedenini bazı Dürzi grupların dış güçlerle işbirliği yapmasına bağladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, sabah saatlerinde ülke genelinde kapsamlı ateşkes ilan ettiğini duyurmuş ve Süveyda bölgesinde çatışan tüm tarafların çatışmayı sonlandırmasını istemişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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