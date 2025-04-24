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Aranan Zanlı Yakalandı: 77 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunuyordu

Aranan Zanlı Yakalandı: 77 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunuyordu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan aranan M.K. polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 2018 yılından bu yana aranan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K., polisin operasyonuyla yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan M.K.'nın ilçede saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.K., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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