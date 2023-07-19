Çorum'da çeşitli suçlardan aranması olan M.D., polis ekiplerini görünce oturduğu binanın 4. katından atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aranan şahıs polisi görünce 4. kattan atladı

ÇORUM - Çorum'da çeşitli suçlardan aranması olan şahıs, polis ekiplerini görünce 4. kattan aşağıya atladı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan M.D. kendisini almaya gelen polis ekiplerini görünce oturduğu binanın 4. katından aşağı atladı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.