Aranan Kişi Adana'da Yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.