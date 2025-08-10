Aranan Hükümlü Tuncay D. Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Tuncay D. gözaltına alındı. 'Hırsızlık', 'Yaralama', 'Mala zarar verme', 'Sahtecilik' gibi suçlardan ceza alan şüphelinin polislerden kaçmak için oturduğu binanın çatısından yan binaya geçtiği ve dakikalar süren kovalamacanın ardından yakalandığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda meydana gelen hırsızlık, yaralama, hükümlünün firarı, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezası alan Tuncay D.'nin Esenler'de saklandığını belirledi. Cezasının kesinleşmesinin ardından aranmaya başlanan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Polisin operasyonu sırasında Tuncay D. oturduğu binanın çatısına çıkarak yan binaya geçip izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeye takviye ekiplerin gelmesinin ardından dakikalarca süren kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında Tuncay D. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Tuncay D., cezaevine gönderildi.