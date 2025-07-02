Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan T.E. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ifadesinin alınması amacıyla aranan hükümlü T.E'yi (35) Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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