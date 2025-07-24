Aranan Hükümlü Kozan'da Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın (29) saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel