Aranan Hükümlü Kozan'da Yakalandı

Aranan Hükümlü Kozan'da Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın (29) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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