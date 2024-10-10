Üye Girişi
Haberler

Aranan Hükümlü Evinin Çatısında Yakalandı

Aranan Hükümlü Evinin Çatısında Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, hakkında hapis cezası bulunan S.U. evinin çatısında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, ilçenin Yeniköy köyünde oturan S.U'nun evine operasyon yaptı.

Operasyonda, hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.U. gizlendiği evinin çatısında bulundu.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Emirdağ Güncel Hukuk

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu

 Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların yanı başında hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.