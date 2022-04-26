Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de FETÖ şüphelisi N.T., yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Keşan ilçesinde FETÖ şüphelisi N.T.'yi yakaladı. Aranması olduğu belirlenen N.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.