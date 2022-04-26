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Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de FETÖ şüphelisi N.T., yakalanarak, gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de FETÖ şüphelisi N.T., yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Keşan ilçesinde FETÖ şüphelisi N.T.'yi yakaladı. Aranması olduğu belirlenen N.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Haberler

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