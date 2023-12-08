Aramco, Çin ile karbon nötr hedefine yönelik çalışmaya hazır

Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco'nun Downstream Bölümü Başkanı Muhammed Y. El Kahtani, Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini ve Aramco'nun bu süreçte Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Resmi adıyla Suudi Arabistan Petrol Şirketi olarak bilinen Aramco'nun Downstream Bölümü Başkanı Muhammed Y. El Kahtani, Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini ve söz konusu enerji geçiş sürecinde Aramco'nun Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan El Kahtani, "Teknoloji aktarımı suretiyle bu yolculuğun bir parçası olacağımız için heyecanlıyız" dedi.

El Kahtani, "Üretimin ilk aşamasındaki karbon yoğunluğumuzun halihazırda sektördeki en düşük düzeyler arasında olmasından hareketle, şirket olarak karbon emisyonlarını daha da düşürmeye yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık" diye konuştu.

Yetkili, Çin'in Arabistan ham petrolüne yönelik talebinin güçlü olduğunu ve büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Kahtani, "Arabistan ham petrolü Çin'de son derece popüler. Çin'e önemli miktarda ham petrol ihraç ediyoruz" dedi. Çin'in resmi verilerine göre Suudi Arabistan 2022 yılında 87,5 milyon ton ham petrol satışı yaparak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Suudi yetkili, Çin'de elektrikli araçlara yönelik mevcut yüksek talebin Suudi ham petrolüne olan talebi etkilemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan, elektrikli araçların tüm dünyada gerçekleşmekte olan enerji geçişine katkıda bulunacağını vurgulayan Kahtani, "Buna yönelik pazarların bulunduğu inancıyla kendi yatırımlarımızla ilerliyoruz" dedi.

Şirketin Çin'deki yatırımlarının temel olarak yüksek dönüşümlü rafinerilere odaklandığını, bu rafinerilerde ham petrolün yüzde 50'sinden fazlasının kimyasallara dönüştürüldüğünü kaydeden yetkili, "Başka bir deyişle, gelecekte talepte yaşanabilecek değişiklikleri dikkate alıyoruz" diye konuştu.

Aramco'nun Çin'deki yatırımlarının 15 yılı aşan bir geçmişi olduğunu hatırlatan Kahtani, "Çin'deki ortaklarımızla sürekli etkileşim halindeyiz. Zira daha fazla büyüme ve fırsatlarla ilgili görüşmeler her zaman devam ediyor. Çin, fırsatlarla dolu" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en büyük entegre enerji şirketlerinden biri olan Aramco'nun Downstream bölümü temel olarak rafineri ve petrokimyasallar, baz yağları ve yağlayıcılar, perakende operasyonları, dağıtım, tedarik ve ticaret ile enerji üretimine odaklanıyor.