Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi - Haberler

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Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta kaçak cep telefonları ve sigara ele geçirildi.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta kaçak cep telefonları ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adilcevaz ilçesi girişindeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Armada, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen gümrük kaçağı 20 telefon ve 370 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. hakkında adli işlemlere başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Adilcevaz, Sigara, Güncel, Haberler

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