Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu

Minik yüreklerden Jandarmaya ziyaret

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde minik yürekler Jandarmaya yaptıkları ziyarette kendilerini jandarma gibi hissettiklerini birçok öğrenci de ileri de jandarma olacaklarını söyledi. Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Oltu Kaymakamlığı Oltu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları jandarmayı tanıtım projesi çerçevesinde Oltu Karabekir ilkokulu ve Oltu Yasin Haşimoğlu ilkokulundan birer sınıf öğrenci jandarmayı ziyaret ederek jandarmanın kullandığı araç gereçler ve silahlar hakkında bilgiler aldılar.

Ziyarette arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu. Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, "Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Oltu Jandarma komutanlığını ziyaret ederek öğrencilerimizle askerlerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek askerlerimizle tanıştırmak askerlerimizin kullanmış olduğu materyalleri tanıtmak için bir proje yaptık. Bize ve öğrencilerimize göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı Oltu Kaymakamız Cevdet Bakkal ve Oltu Jandarma Bölük Komutanımız Ethem Gökbuğa'ya teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretin sonunda jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdiler ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar jandarma ziyaretinden meraklarını gidererek son derece mutlu ayrıldılar.