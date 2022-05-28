Arama kurtarma ekiplerinin ortak tatbikatı, İzmir'de başladı - Haberler

İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda, 22 kurumdan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla organize edilen tatbikat başladı.

Afad İl Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlara konuşlanan arama kurtarmacılar, tatbikatın ilk gününde senaryo gereği enkaz altında kalan kişileri kurtardı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın AFAD tarafından "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda tatbikatlar icra edildiğini dile getiren Muhcı, "Burada da AFAD tarafından akredite edilmiş, arama kurtarma yeterliliğine sahip sivil toplum kuruluşlarını ortak bir tatbikatla İzmir'de birleştirdik. 4 bölgede çalışmalar devam edecek. Arkadaşlarımız eğitimlerinin gereğini harfiyen sahada uygulayacaklar." diye konuştu.

Muhcı, afetlere hazırlık kapsamında vatandaşlara büyük işler düştüğünü ifade ederek, tüm vatandaşları gönüllü olmaya çağırdı.

Ekipler, Alsancak Limanı'nda yıkılmış binaların simüle edildiği ortamda arama kurtarma çalışmaları yapacak. Buca ilçesindeki Gökdere Kanyonu ve Kemalpaşa ilçesindeki Dereköy Kanyonu'nda kayıp arama uygulamaları gerçekleştirilecek.

Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısıyla sona erecek.