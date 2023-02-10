Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran Köpekler
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ANKARA, 10 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü iki büyük depremin vurduğu ve toplamda 18.000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiği 10 ilde kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.
ANKARA, 10 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü iki büyük depremin vurduğu ve toplamda 18.000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiği 10 ilde kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Arama kurtarma köpekleri, depremin vurduğu bölgelerde yıkılan binaların enkazları altında kalan depremzedeleri bulmak için arama kurtarma ekipleri tarafından sıkça kullanılıyor. Bu tür eğitimli hayvanların, insan kokusunu alabildikleri ve deprem kurtarma görevlerinde daha fazla hayat kurtarabildikleri için enkaz altında mahsur kalan kişileri bulmada çok etkili oldukları biliniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel