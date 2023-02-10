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Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran Köpekler

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Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran Köpekler

ANKARA, 10 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü iki büyük depremin vurduğu ve toplamda 18.000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiği 10 ilde kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran KöpeklerKahramanmaraş'ta çöken bir binanın enkazında mahsur kalanları aramak için eğitmeni tarafından yönlendirilen arama kurtarma köpeği, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

ANKARA, 10 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü iki büyük depremin vurduğu ve toplamda 18.000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiği 10 ilde kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Arama kurtarma köpekleri, depremin vurduğu bölgelerde yıkılan binaların enkazları altında kalan depremzedeleri bulmak için arama kurtarma ekipleri tarafından sıkça kullanılıyor. Bu tür eğitimli hayvanların, insan kokusunu alabildikleri ve deprem kurtarma görevlerinde daha fazla hayat kurtarabildikleri için enkaz altında mahsur kalan kişileri bulmada çok etkili oldukları biliniyor.

Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran KöpeklerHatay'da deprem kurtarma çalışmalarına başlamadan önce arama kurtarma köpeğiyle ilgilenen Çin Arama Kurtarma Ekibi üyesi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran KöpeklerAdıyaman'daki kurtarma operasyonlarına arama kurtarma köpeğiyle katılmaya giden bir ekibi üyesi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran KöpeklerAdıyaman'daki çöken binaların enkazında arama kurtarma köpeğiyle kurtarma operasyonu yürüten ekipler, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Arama Kurtarma Çalışmalarının Gizli Kahramanları: Hayat Kurtaran KöpeklerKahramanmaraş'taki arama kurtarma görevi sırasında Türk eğitmeniyle birlikte duran Alman kurdu, 8 Şubat 2023.(Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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