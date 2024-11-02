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Araklı'da Katı Atık Tesisi Sendromu: Mahalle Halkı Sesini Yükseltiyor

Araklı'da Katı Atık Tesisi Sendromu: Mahalle Halkı Sesini Yükseltiyor
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan katı atık tesisinden yayılan kötü koku, mahalle halkını olumsuz etkiliyor. Mahalleli, yetkililerden çözüm talep ederek eylem yaptı.

TRABZON'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'nde yaşayan bir grup, çöplerin bertaraf edildiği katı atık tesisinden yayılan kötü nedeniyle mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden çözüm istedi.

Araklı'nın Taşönü Mahallesi'nde 243 bin metrekarelik alanda kurulan, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR'larla taşınan çöplerin bertaraf edildiği katı atık tesisinden oluşan koku, mahalleliyi rahatsız ediyor. Kokudan şikayetçi olan mahalleden bir grup, ellerinde 'Dikkat bu çöp kalıcı etki bırakır', 'Bu bir yatırım değil Araklı'nın yok oluş hikayesidir', 'Tercihiniz insan hayatı yerine çöp olmuştur' yazılı pankartlarla tesis önünde toplandı.

'15 DAKİKA OLDU, KİMYAM DEĞİŞMEYE BAŞLADI'

Mahalleli adına açıklama yapan Araklı Belediye Başkanı Avni Coşkun Çebi, "Burada şu anda maskesiz durmak imkansız. Bu kokuyla bir saat, iki saat bir arada kalan insanın kimyası bozulur arkadaşlar. Bu kabul edilebilir bir koku değil. O nedenle buradan yetkilerimize özellikle siyasi büyüklerimize bu konuya daha fazla ehemmiyet vermelerini istiyorum. Bu konunun tahammül edilecek tarafı kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. İnsanların kimyası bozulmuştur. Bu en kısa zamanda bitsin. 27 Kasım'da Katı Atık Birliği'nde ikinci bir toplantı var. İnşallah oradan müjdeli bir haber bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda buraya geldim; 15 dakika oldu, kimyam değişmeye başladı. Sinir sistemim allak, bulak olmaya başladı. 24 saat burada yaşayan insanların halini düşünemiyorum. Lütfen yetkililer gelsin burada 24 saat bu kokuyla yaşasınlar. 2 gün yaşasınlar, 3 gün yaşasınlar. Kimyalarının ne hale geldiklerini görecekler. Buradaki halkı daha iyi anlarlar, daha çabuk, daha hızlı düşünürler diye bekliyorum. Burada sıkıntı büyük, bu ilk ses duyurma eylemimiz olacak" diye konuştu.

'BURASI YAPILIRKEN SÖYLENEN PROJE BU DEĞİLDİ'

Bölgede oturanlardan Semra Özbek, "Hemen camıma çıktığımda benim manzaram şu gördüğünüz çöp tesisi. Camlarımı açamıyorum. Benim çocuklarım burada yaşıyorlar. Gidecek hiçbir yerimiz yok, bu çöp tesisini burada istemiyoruz. Burası yapılırken söylenen proje bu değildi. Ne sinekten durabiliyoruz ne böcekten durabiliyoruz. Kapımızın önünde oturmak mümkün değil. Sivrisineklerden çocuklarımızı dışarıya çıkartamıyoruz. İstemiyoruz, çözüm bulsunlar" dedi. Kamile Eroğlu da "Kokudan midemiz bulanıyor. Durulmuyor, yazın pencerelerimizi açamıyoruz. Sinekten duramıyoruz. Fındık toplarken mide bulantısıyla eve geliyoruz. Bir an önce çözüm istiyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/ TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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