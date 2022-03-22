Araklı-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı- Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi mevkisinde kar sularının erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesini Bayburt'a bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.
Yolun ulaşıma açılabilmesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel