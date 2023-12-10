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Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya ulaştı

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Arakanlı Müslümanların bulunduğu iki tekne, zorlu bir yolculuğun ardından Endonezya'ya ulaştı. Teknelerdeki insanlar yeterli erzak olmadığı için yardım bekliyor.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu iki tekne, denizde haftalar süren zorlu yolculuğun ardından Endonezya'ya ulaştı.

Yaklaşık 1,5 aydır denizde olan ve 135 kişiyi taşıyan tekne, Endonezya'nın Açe bölgesindeki Lamreh köyüne, yaklaşık 27 gündür denizde seyreden ve yaklaşık 180 kişiyi taşıyan diğer tekne de Açe'nin Blang Raya köyüne vardı.

Yeterli erzakın olmadığı, yaklaşık 180 kişiyle aynı teknede yolculuk yapan 25 yaşındaki Mahmut Hüseyin, Associated Press'e (AP), Bangladeş'ten kendileriyle başka bir teknenin daha yola çıktığını ancak bu tekneden hala haber alınamadığını söyledi.

Hüseyin, "Endonezya'ya geldik ama bize yardım etmek isterlerse başka ülkelere de gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), geçen hafta aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 400 Arakanlı mülteciyi taşıdığı tahmin edilen iki teknenin erzakının tükendiğini ve Andaman Denizi'nde akıntının etkisiyle sürüklendiklerini açıklamıştı.

Teknelerden biri Endonezya'ya ulaşırken diğer tekneden ise hala haber alınamıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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