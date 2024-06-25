Arakan Ordusu Myanmar'da Thandwe Havalimanı'nı Ele Geçirdi

Myanmar'da silahlı kuvvetler ile çatışan etnik silahlı isyancı grup Arakan ordusunun Arakan eyaletinin batısındaki Thandwe Havalimanı'nı ele geçirdiği iddia edildi.

"Myanmar-now" internet sitesinin haberine göre, kaynaklar, Arakan ordusunun Thandwe şehrinde yer alan Thandwe Havalimanı'nda kontrol sağladığını öne sürdü.

Bu, 2021'den bu yana Arakan ordusunun ele geçirdiği ilk havalimanı olurken, Arakan eyaletindeki 4 havaalanından biri isyancı grubun eline geçti.

"Ma Zin Havalimanı" olarak da bilinen Thandwe Havalimanı, Myanmar'ın ünlü Ngapali sahiline açılan uluslararası bir kapı işlevi görüyordu.

132 asker ve 47 polis esir alındı

Öte yandan kaynaklar, Arakan ordusunun havalimanını ele geçirdiği sırada 132 asker, 47 polis ve onların ailelerini de esir aldığını belirtti.

Thandwe bölgesine 22 Nisan'da saldırı başlatan Arakan ordusu, 1 Haziran'dan bu yana havalimanını ele geçirmeye çalışıyordu.

Thandwe'deki binlerce sivil ise çatışmalardan kaçarak güneydeki Gwa şehrine yöneldi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbeden bu yana ülkede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.