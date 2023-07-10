Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık yapan bisikletli şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, araçtaki değerli eşyaları çalarak kaçtı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Araçtan hırsızlık anları kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık yapan bisikletli şahıs yakalandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araçtan hırsızlık yapan bisikletli şüpheli, rahat tavırları ile araçtaki değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen K. D. isimli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.