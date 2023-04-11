Araçtaki çocuklar, polisin 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı

ERZURUM'da, ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.Ç., kullandığı araçla, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Ekiplerin takibe aldığı ve 1'i sürücü 4 çocuğun içinde olduğu araç ara sokakta sıkıştırıldı. Araçtan inerken kaçmaya çalışan çocuklar yakalandı. Hızlı araç kullanan çocuklara yayalar da tepki gösterdi. Ehliyetsiz sürücü A.Ç. ve arkadaşları M.İ.A., Ö.E.B. ve A.E. polis merkezine götürüldü.

Aziziye ilçesinde, önceki gece uygulama yapan polis ekiplerinin, kontrol için durdurmak istediği hafif ticari aracın sürücüsü gaza basıp kaçtı. Ekiplerin, durumu bildirdiği haber merkezi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) plakasını girdikleri aracın gittiği güzergahı kameralardan tespit etti. Haber merkezinin yönlendirmesiyle araç bulundu, yaklaşık 30 dakika takip edildi. Ara sokaklardan hızla gittiği belirlenen araç nedeniyle, ekiplerin zaman zaman tehlike atlattığı belirtildi.