Araçtaki çarşafların içinden uyuşturucu çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir araçta çarşafların içerisine gizlenmiş 695,80 gram kubar esrar ele geçirilirken, sürücü G.K. gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde park halindeki araçta şüphe üzerine arama yaptı. Ekiplerin aramasında, çarşafların içerisine gizlenmiş 695,80 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Sürücü G.K., gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.