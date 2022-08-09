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Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

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Araçtaki 34 milyon liralık uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

AFYONKARAHİSAR'da polisin arama yaptığı araçtaki 13 kilo 800 gram eroini narkotik köpeği Bella' buldu.

AFYONKARAHİSAR'da polisin arama yaptığı araçtaki 13 kilo 800 gram eroini narkotik köpeği Bella' buldu. Piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla, birlikte hareket ettikleri tespit edilen araçlar Kütahya yolu üzerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Bella' ile yapılan aramalarda, araçlardan birinde, katonların arasına gizlenmiş toplam 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri 34 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili İ.T., V.İ. ve Ş.K., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Münir Karaloğlu Narkotik Güncel Haberler

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