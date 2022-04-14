ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANIP TUTUKLANDILAR

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu araçta 227 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler takibe alınırken, kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 227 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 47 fişek ele geçirdi. Araçtaki K.K. ve Y.Ş. ise gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.