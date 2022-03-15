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Araçta tartıştı, sokak ortasında vuruldu

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Araçta tartıştı, sokak ortasında vuruldu

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Suat Ş., araçta tartışıp, sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

ERENLER, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Suat Ş., araçta tartışıp, sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Erenler Mahallesi 1091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçtaki 2 kişi, tartışırken inip, dışarıda da kavga etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, yanındaki tabancayla Suat Ş.'ye ateş etti. Suat Ş., bacağından yaralanırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Suat Ş., tedaviye alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Araçta tartıştı, sokak ortasında vuruldu

Araçta tartıştı, sokak ortasında vuruldu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Erenler, Sakarya, kavga, Güncel, Haberler

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