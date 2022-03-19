ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler

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ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı (48), çıkan yangında yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı (48), çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde Hendek ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılın yanında hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Aracın içerisinde mahsur kalan Sebahattin Bıçakçı yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yapılan incelemede soba kovası ve patlamış bir piknik tüpü bulundu.

Yapılan incelemede Sebahattin Bıçakçı'nın ağıldaki küçükbaş hayvanlarının bakımı için geldiği, ısınmak için dışarıda soba kovasında ateş yaktığı daha sonra kovayı aracına aldığı belirlendi. Bıçakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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