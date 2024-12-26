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Araçta Beklerken Hayatını Kaybeden Baba

Araçta Beklerken Hayatını Kaybeden Baba
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Erzurum'da üniversiteden kızını almaya giden 66 yaşındaki Hikmet G., aracında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ailesi ve çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı.

Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın fakülte önüne gelişi ve park haline geçmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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