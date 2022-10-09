Araçta 85 sikke ve 22 tarihi eser ile yakalandılar

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtaki 4 şüphelinin yapılan üst aramasında, 85 sikke ve 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtaki 4 şüphelinin yapılan üst aramasında, 85 sikke ve 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde takibe aldığı şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan 4 şüphelinin yapılan üst aramalarında 85 sikke ve 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Sikke ve tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.