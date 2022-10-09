Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçta 85 sikke ve 22 tarihi eser ile yakalandılar

Güncel Haberler

Araçta 85 sikke ve 22 tarihi eser ile yakalandılar

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtaki 4 şüphelinin yapılan üst aramasında, 85 sikke ve 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtaki 4 şüphelinin  yapılan üst aramasında, 85 sikke ve  22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde takibe aldığı şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan 4 şüphelinin yapılan üst aramalarında 85 sikke ve  22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Sikke ve tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title