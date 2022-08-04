ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, bölmelere gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, bölmelere gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri rutin kontroller esnasında şüphe üzerine bir aracı durdu. Araç içerisindekilerin tavırlarından şüphelenen ekipler, arama yaptı. Aramada aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki H.B., M.K. ve V.G. gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler

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