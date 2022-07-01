Araçlarında kaçak hayvansal ilaç bulunan 2 Bulgaristan vatandaşı yakalandı Edirne'de araçlarında çok miktarda kaçak hayvansal ilaç ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de araçlarında çok miktarda kaçak hayvansal ilaç ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye girişte S.A'nın idaresindeki K 8245 AT plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 550 kedi dış parazit ilacı ele geçirildi. Sürücü S.A. ve araçtaki A.M.A. gözaltına alındı. AA / Salih Baran - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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