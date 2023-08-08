Araçların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

TOKAT - Tokat'ta iki aracın kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi Gelincik Caddesinde çift taraflı olarak gerçekleşti. S.A. idaresinde ki 55 BD 146 plakalı Fiat marka araç E.Y. idaresinde ki Hyundai marka 06 CZR 389 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 06 CZR 389 plakalı araç evin bahçesine çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı saniye saniyle güvenlik kamerasına yansıdı.