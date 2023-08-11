Aracıyla motosikletli sürücüye çarpıp kaçtı

SİNOP Sinop'ta aracın motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.45'te kent merkezi Nokta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Uzun'un kullandığı olan 37 ABK 419 plakalı motosiklet, yandan gelen ve plakası alınmayan aracın çarpmasıyla yere düştü. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Sezgin Uzun, yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpan aracın ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Emniyet ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.