Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi Konyalı avukatın, aracıyla hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan trafik cezası, başvurusu üzerine kamu görevini yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Konyalı avukatın, aracıyla hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan trafik cezası, başvurusu üzerine kamu görevini yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Avukat Adem Akyürek, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan ceza nedeniyle Çay Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. İtirazında kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini, ertesi günün duruşmalarına hazırlık gerektiğini belirten Akyürek, cezasının iptalini istedi. İtirazı değerlendirilerek, kabul edilen Akyürek'in, hakkındaki idari para cezası iptal edildi. Akyürek, olay günü duruşmanın geç başladığını, bu nedenle dönüş yoluna geç çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Konya'ya dönüş yolunda 108 kilometre hızla giderken Afyonkarahisar sınırları içinde hakkında hız ihlali cezası yazıldığını aktaran Akyürek, "Çay Sulh Ceza Hakimliğine ilgili karar hakkında itirazda bulundum. İtiraz gerekçemde kamu görevi yaptığımı duruşmalara yetişmem gerektiğini, ertesi gün duruşmalarına hazırlık yapmam gerektiğini beyan ettim. Mahkeme gerekçelerimi kabul ederek tutanağın iptaline karar verdi." diye konuştu. Güncel AA / Havva Dereağzı Karahisar Çay Güncel Haberler

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