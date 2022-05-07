Aracıyla dereyi geçmeye çalışırken baraj kapakları açıldı - Haberler

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Aracıyla dereyi geçmeye çalışırken baraj kapakları açıldı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Aracıyla dereyi geçmeye çalışırken baraj kapakları açıldı

Alanya'da dere yatağından geçmeye çalışırken açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında kalan kişi kurtarıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya'da dere yatağından geçmeye çalışırken açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında kalan kişi kurtarıldı.

Çayarası Yaylası'nda Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti.

Bu sırada aracıyla dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.

Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay anında yaşananlar ve kurtarılma anı ise bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşın suya batan aracın üzerine çıkması ve iş makinasıyla kurtarılma anları yer alıyor.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Alanya, Baraj, Güncel, Haberler

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