Aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

GAZİANTEP'te, hurdacılık yapan Emirhan N. (22), dağlık alanda otomobili içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bilek Mahallesindeki dağlık alanda meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Emirhan N.'nin öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Emirhan N.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna götürüldü.