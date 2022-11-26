Aracında 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı Güncel Haberler MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalanınca gözaltına alınan B.Y. (26) tutuklandı. MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalanınca gözaltına alınan B.Y. (26) tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında ilçede otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Alaşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aracında 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.