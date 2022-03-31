Aracına binerken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

SİLOPİ, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Hazım Babat (46), hayatını kaybetti. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hazım Babat, dün gece saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla vurulan Babat, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Babat'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.