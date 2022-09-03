ARACINA BİNEN TURİSTİ KORUMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ

Olay, Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde 31 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, kadın turist otelden çıkarak taksiye bindi. Bu sırada arkadan gelen bir kişi de şoföre 'Beraberiz' diyerek taksinin ön koltuğuna oturdu. Kadın turist İstanbul Havalimanına gideceğini söyledi. Bir süre gittikten sonra ön koltukta oturan kişi arkadaki turisti rahatsız etmeye başladı.

"TAKSİCİYE YUMRUK ATTI"

"BİR KELİME BİLE TÜRKÇE BİLMEYEN KIZI ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Nuri Kaplan, "Ben otelden misafirimi aldım. Araba ile tam hareket edecekken 30 yaşlarında bir erkek 'Bir dakika beraberiz' diyerek arabaya bindi. Arkada oturan kadın da Avrupalı bir turist. Türkçe bilmiyor, İngilizce konuşuyordu. Kızla konuşmaya başladı. Kızın nereye gideceğini öğrenmeye çalışıyordu. Kızdan İstanbul Havalimanı'na gideceğini öğrendi. Bana da 'Sür yoluna devam et' dedi. Ben şüphelendim. Kızı oyalamaya çalışıyordu. Kız, arabaya binen kişiye 'Siz kimsiniz?' dedi. Kıza 'Bu benim babam. Beni bir yere bırakacak' dedi. Ben de 'Sen Kimsin?' diye sordum. 'Sen bu kızı tanımıyorsun' dedim. 'Ben bu kızı tanıyorum sen işine bak, sür' dedi. Ben de otel görevlisini arayıp kıza çocuğu tanıyıp tanımadığını sordurttum. Kız da O çocuğu tanımadığını söyledi. Kalabalık bir noktaya gelince durdum. Bana kabadayılık yaptı. Taksiden inmedi. Kapıyı açarak aşağıya indirdim. Tam o anda arka kapıyı açıp kızı indirmeye çalıştı. Kız zaten arkada iki büklüm ağlamaktaydı. Çok korkmuştu. Ben de dayanamayıp müdahale ettim. Aramızda arbede yaşandı. Kimse yardım etmedi. O arbedede de gözüme birkaç tane yumruk geldi. Rapor alarak o kişiden şikayetçi oldum. Ben yolcumu korumaya çalıştım. İlk başta bizimle yolculuk yapmaya çalıştı. Niyeti neydi anlayamadım. Devam etseydik yolda başımıza ne gelecekti bilemiyorum. Benim yerimde kim olsa o kızı orada yalnız bırakmazdı. Çünkü yolcu bize emanet. Orada bir zorbalık var. Türkçe bir kelime bilmeyen kızı zorla indirmeye çalıştı. Belki belinde silah veya bıçak vardı. Belki de madde etkisindeydi. Ben bu zorbalığa karşı durdum" dedi.