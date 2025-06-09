Aracın Motoruna Giren Yılanı DKMP ve İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Aracın Motoruna Giren Yılanı DKMP ve İtfaiye Ekipleri Çıkardı
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Aracın Motoruna Giren Yılanı DKMP ve İtfaiye Ekipleri Çıkardı
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Van'ın Edremit ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren yılan, DKMP ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yılan, zararsız olduğu için doğal yaşam alanına salındı.

Aracın motoruna giren yılanı DKMP ve itfaiye ekipleri çıkardı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren yılan, DKMP ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün tesadüfen yılanın aracının motor kısmına girmekte olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ile Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları dikkatli çalışmayla zehirsiz ve zararsız olan kırmızı yılan, aracın motor bölümünden çıkarıldı. Çıkarılan yılan, DKMP ekipleri tarafından teslim doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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