Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı Güncel Haberler YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı. YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı. Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sırasında korunmak için aracın teker kısmındaki davlumbaza giren yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kediye ulaşmak için davlumbazı söktü. Bu sırada korkan Kedi, motor kısmına kaçtı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından kediyi çıkardı. Yavru kedi veterinere götürülerek gözlem altına alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız Çiftlikköy İtfaiye kedi Güncel Haberler

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