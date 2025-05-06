Aracın Kapısına Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'da aracın kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi.
Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
HATAY - Hatay'da aracın kapısına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık aracın kapısına kedi sıkıştı. Durumu fark eden araç sahibi kediyi kedi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kedi, sıkıştığı kapı arasından kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel